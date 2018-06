No PÚBLICO de 2 de Junho de 2018, o articulista José Pereira da Costa (JPC) cobriu-me de insultos ignóbeis e mentiu descaradamente, com total desrespeito pela minha vida privada, o meu bom nome e reputação. Respondi no próprio dia, enviando um texto ao jornal sem invocar o direito de resposta. Não foi publicado. Passados dez dias, reduzi o texto inicial e invoquei o direito de resposta. Também não foi publicado. Diz o director Dinis que só tenho direito a 601 palavras de borla, a menos que queira pagar as restantes pela tabela comercial, num montante superior ao valor líquido mensal da minha pensão de aposentação: 2187,54 euros. É verdade. Não tenho qualquer outro rendimento. Mas o tanas é que pago! Prefiro optar por uma resposta telegráfica:

1. JPC é mentiroso. Não o conheci quando frequentou o mesmo colégio que eu. Não me lembro nada dele. É claro que nunca fomos “amigos”;

2. JPC delira. Diz que me abordou há anos num centro comercial por eu ser “figura mediática”. Não faço a menor ideia. Se me tivesse insultado, lembrava-me. Portanto, deve ter-me elogiado, “dando-me graxa”;

3. JPC é aldrabão. Só o vi uma vez na vida (tenho 73 anos), num café de Campo de Ourique, e a pedido dele. É completamente falso ter-lhe dito que “andava muito em baixo”. Não sou dado a depressões e nunca me confesso a desconhecidos;

4. JPC é canalha. Sabendo que sou diabético, escreveu: “Não sei se será essa a causa dos seus males do foro psicológico porque é sabido que a diabetes pode provocar demência.” Só um canalha escreveria isto;

5. JPC é desprezível. Diz que lhe chamei “o energúmeno que ofendeu Mário Soares”. É verdade. E que, como tal, fiz um “incitamento ao ódio e possível violência” contra ele. Mas quem se daria ao trabalho de dar sequer um empurrão a tão desoladora e desprezível criatura?!;

6. JPC é intrujão. Diz que nunca saí de Portugal “por não conseguir andar de avião”. É falso. De facto, não gosto de andar de avião, mas tive de o fazer uma dezena de vezes. E tenho viajado muito, de carro, de comboio e de barco. Só um intrujão se lembraria de me insultar assim;

7. JPC é ridículo. Diz que fui condecorado em 1996 com a Ordem Militar de Cristo “por destacados serviços prestados ao exército” (cumpri o SMO como LD em 1972-74). Risos! Fui condecorado, isso sim, por “relevantes serviços prestados ao Estado”: no MNE, na PCM, como membro do IX Governo e como chefe da Casa Civil do PR durante dez anos. E até nem queria ser condecorado. Só fui porque colaboradores meus recusavam-se a receber as suas condecorações se eu não aceitasse a minha.

JPC é uma criatura de trato bastante desagradável, azeda e frustrada por não lhe atribuírem qualquer importância. Ele julga ter muita. Além do mais, é ignorante e insensato. Durante algum tempo enviava-me os seus textos e resmungava por eu não os comentar nem lhe responder. Um “chato”, enfim, que teve a sorte de ser readmitido no PÚBLICO como articulista de ocasião. Com resultados à vista. Na tropa, havia uma frase que resumia bastante bem as humilhações que eram impostas pela hierarquia militar a quem queria cair nas “boas graças” dos superiores. E a frase era: “Rastejar até mim!”

Com isto, nem precisei, afinal, de gastar as 601 palavras de borla...

Alfredo Barroso, 12 de Junho de 2018

N.D.: Este texto só é publicado porque a polémica começou com um texto de JPC e se entende existir ainda direito de resposta de AB. Mas, face ao seu conteúdo e ao prolongamento de uma polémica sem qualquer interesse público, o PÚBLICO põe um ponto final na mesma, pelo que não publicará mais artigos de qualquer um dos dois autores sobre o tema em causa.

