A primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora Theresa May, afirmou que quer ver aprovada "brevemente" uma proposta de lei que criminalize o chamado upskirting — termo que designa a prática de tirar fotografias por baixo da saia de uma mulher sem o seu consentimento. Uma primeira proposta, que previa a penas de prisão de até dois anos, foi vetada na sexta-feira por um único deputado conservador, algo que deixou May "desiludida".

PUB

O veto partiu de Christopher Chope, que fez uso de uma regra que permite que um único parlamentar possa travar uma proposta de lei gritando “objecção”. O deputado de 71 anos vetou a proposta dos liberais democratas, que contava com o apoio da totalidade da Câmara dos Comuns e que previa criminalizar em Inglaterra e Gales uma prática que já é considerada ilegal na Escócia.

Chope não justificou publicamente o veto, apesar da BBC indicar que o motivo para o chumbo estará relacionado com a forma como foi conduzido o debate e não com o conteúdo da proposta. No entanto, não tardou a ser alvo de uma onda de críticas, incluindo do próprio partido.

PUB

No Twitter, Theresa May escreveu: “Upskirting é uma invasão de privacidade, que deixa as vítimas ofendidas e angustiadas. Estou desiludida porque a lei não progrediu hoje na Câmara dos Comuns, e quero que essas medidas passem no Parlamento – com o apoio do Governo –, brevemente”.

Na sexta-feira, a Ministra da Justiça, Lucy Frazer, prometeu que o Governo apoiaria a proposta se tivesse a aprovação da Câmara dos Comuns.

“Que razão pode haver para bloquear uma lei que apoia as mulheres e as meninas?”, questionou Dawn Butler, responsável do Partido Trabalhista para assuntos de igualdade de género.

A proposta de lei tinha sido apresentada pela deputada liberal democrata Wera Hobhouse, na sequência de uma campanha pública movida por Gina Martin, uma jovem mulher que tentou acusar na justiça um homem que a fotografou sem o seu consentimento num festival de Verão em Londres, e que viu a polícia negar a queixa perante a inexistência daquela ofensa na lei.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

À televisão Sky News, Gina Martin disse que o chumbo de Chope foi “uma vergonha” mas que não é “o fim da estrada”. “Eu já sabia que era um risco, mas agora tenho o apoio de mulheres e homens poderosos e apaixonados e acredito que [a ministra da Justiça] Lucy Frazer vai cumprir o que prometeu e vai pôr fim a este vazio legal”.

Hobhouse, a deputada autora da proposta, disse-se furiosa com o veto. “Não acho que ele tenha mesmo nenhum problema substancial com a proposta”, disse ao Guardian. “Ele nem deve saber o que é upskirting. Só não gosta de propostas de deputados feitas a título individual e ainda menos quando vêm de outros partidos”.

“Teria sido uma boa notícia. Todos [os deputados] juntos a dizerem que isto é um crime moderno e que o Governo está a combater o crime criado pela tecnologia, que afecta, particularmente, jovens mulheres e crianças”, disse. “Tentei falar com ele [Chope] na Câmara, mas a linguagem corporal foi muito negativa, ele não queria falar comigo”, acrescentou.

PUB