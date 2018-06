Pelo menos 17 pessoas morreram sufocadas numa discoteca de Caracas, na madrugada deste sábado, quando uma granada de gás lacrimogéneo foi accionada no interior do recinto, informou o ministro venezuelano do Interior, Nestor Reverol.

Mais de 500 pessoas estava no interior da discoteca Los Cotorros, no bairro de El Paraiso, quando o engenho foi deflagrado durante um confronto entre grupos de jovens.

Pelo menos oito das 17 vítimas mortais são menores de 18 anos. Há ainda cinco feridos.

As autoridades detiveram sete pessoas e está em curso uma investigação criminal.

