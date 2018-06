Os navios que transportam os 629 resgatados há uma semana do Mediterrâneo que a Itália recusou receber tinham entrado há poucas horas em águas territoriais espanholas quando se soube que o Governo de Emmanuel Macron se oferece para acolher os que entre eles quiserem viajar para França. Em Valência, porto onde as três embarcações vão começar a chegar domingo bem cedo, está preparado um dispositivo de mais de 2300 pessoas para receber os requerentes de asilo.

Tem sido uma viagem longa – com dois dias de angústia, sem saber o que lhes iria acontecer e esperando tudo menos o reenvio para a Líbia, de onde partiram – mas domingo as 629 pessoas resgatadas pela Guarda Costeira italiana e pelas equipas no MS Aquarius, navio gerido pela ONG franco-alemã SOS Méditerranée, pisarão, por fim, terra firme. Há 123 menores desacompanhados, onze crianças de colo e seis grávidas no grupo, formado por pessoas com diferentes países de origem, do Sudão ao Gana, passando por Marrocos.

Depois da ordem para encerrar os portos italianos ao Aquarius, dada há uma semana pelo ministro do Interior do novo Governo de Roma, o dirigente populista e de extrema-direita, Matteo Salvini, o recém-nomeado primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, ofereceu-se para receber estas pessoas.

A exaustão dos resgatados (entre eles há feridos com queimaduras de combustível ou pessoas a precisarem de cirurgias) e a distância levaram à recusa inicial do destino – desbloqueada quando Roma enviou um navio da Marinha e outro da Guarda Costeira (que salvara 400 destes requerentes de asilo e os entregara à SOS Méditerranée e aos Médicos Sem Fronteiras, que estão sempre a bordo desta embarcação) para transportar a maioria dos seguiam no Aquarius. Agora, já acompanhados por fragatas espanholas, e depois de terem sofrido com as condições meteorológicas nos últimos dias, aproximam-se do destino.

França já tinha oferecido ajuda a Espanha mas na véspera dos desembarques levou mais longe essa disponibilidade. O embaixador em Madrid, Yvez Saint-Geours, disse à vice-presidente de Sánchez, Carmen Calvo, que o seu Governo está pronto a transferir para França todos os que desejarem pedir asilo no país. Segundo escreve o jornal El País, pessoal da embaixada francesa e responsáveis de diferentes províncias francesas deverão dirigir-se a Valência.

Até agora, Madrid previa dividir estas 629 pessoas por diferentes cidades, isto depois de iniciados os seus processos de pedido de asilo, com as entrevistas feitas pelo pessoal dos serviços de estrangeiros ainda em Valência. Mas a relação entre os governos de Sánchez e Macron, que há dias discutem abertamente o problema, evoluiu no sentido da oferta francesa. Os dois países dizem que se apresentarão na cimeira europeia de 28 e 29 de Junho defendendo as mesmas propostas de política de fronteiras.

Entretanto, os serviços espanhóis de Resgate Marítimo anunciaram ter retirado do mar 933 pessoas: 507 destas viajavam em 59 barcos de borracha no estreito de Gibraltar, zona onde foram encontrados quatro mortos; o resto das pessoas foram resgatadas entre o Noroeste de Marrocos e o Sudeste de Espanha.

