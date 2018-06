Os representantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas deixaram de lado os fatos e as gravatas, nesta quinta-feira, e trocaram-nos pelas camisolas das respectivas selecções, em jeito de celebração do início do Mundial.

António Guterres, secretário-geral da ONU, foi obrigado a dividir-se. Apareceu na Câmara do Conselho de Segurança com um fato de árbitro, ao qual não faltou o apito e o cartão amarelho. Mais tarde, mudaria de roupa e vestiria a camisola da selecção nacional.

A Rússia tem a presidência rotativa do Conselho de Segurança ao longo do mês de Junho e, como anfitriã do evento, convidou todos os homólogos a verem o jogo inaugural. O diplomata russo, Vassily Nebenzia, chegou até a ensaiar alguns toques de bola e trocou passes com o representante holandês, Karel van Oosterom, enquanto esperavam pelos outros embaixadores.

Não houve vencedores nem vencidos porque a bola não chegou a rolar. Desta reunião atípica, apenas resultaram algumas fotografias para a posterioridade.