O jogo de Miguel Gaspar está a crescer a olhos vistos e hoje o atleta português obteve uma das melhores marcas da sua carreira profissional, com o segundo lugar no Alps de Andalucia, prova do Alps Tour dotada com 48.000 euros que decorreu em três voltas no La Monacilla (Par 72), em Huelva, contando à partida com 131 jogadores.

Miguel Gaspar chegou a liderar no primeiro dia, com 66 pancadas; na segunda jornada, marcou 72 caindo para 2.º, a uma pancada do líder, o inglês Andrew Scrimshaw; e na terceira fez 70 para, com um total de 208 (-8), sagrar-se vice-campeão do torneio, a duas pancadas do vencedor francês Alexandre Daydou (68-72-66).

“Estou um pouco triste porque senti que tinha uma boa oportunidade, mas o golfe é assim mesmo”, afirmou. “Sinto-me muito bem com o meu jogo em geral. Joguei muito bem no primeiro dia, não cometi nenhum erro. Não joguei lá muito bem no segundo dia e hoje foi quase igual, não bati muito bem na bola”, acrescentou.

O francês Louis Cohen Boyer foi terceiro com 210 (-6) e o líder aos 36 buracos, Andrew Scrimshaw, caiu para o grupo dos 7.ºs ao finalizar com 75. No fim da segunda volta, foi feito um cut para os 40 primeiros e empatados. O vencedor faturou um prémio de €6.960 e o português de €4.728.

Veja mais em www.golftattoo.com

