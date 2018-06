Lionel Messi foi um dos protagonistas do empate a uma bola no Argentina-Islândia deste sábado. A meio da segunda parte, o astro argentino teve nos seus pés a oportunidade de pôr a sua equipa em vantagem, mas falhou a grande penalidade.

“Sinto-me responsável”. Foi assim que Messi reagiu na zona mista ao empate e ao penálti falhado, afirmando que se tivesse acertado o resultado final teria sido diferente: “O penálti teria mudado tudo e, por isso, sinto-me responsável”.

“Há que olhar em frente. Queríamos começar com uma vitória porque isso dá tranquilidade. Mas ainda agora arrancou e sabemos que ninguém nos vai dar nada”, disse Messi, considerando ainda que a Argentina fez “coisas boas” a jogar contra uma equipa que se encostou “lá atrás”.

Messi carrega nos seus ombros o peso da nação argentina, e quando o avançado falha em momentos cruciais, a equipa ressente-se disso, como afirmou José Mourinho, a trabalhar para o canal Russia Today: “Quando falhas um penálti no Campeonato do Mundo, no momento em que a equipa precisa do golo, isso afecta”.

O treinador português também destacou o esforço feito por Messi. “Ele estava a tentar. Um contra um, um contra dois, um contra três… Foi difícil para ele, mas apesar disso ainda fez alguns remates”, explicou Mourinho.

