Pode começar mais uma longa discussão sobre o rendimento de Messi na selecção argentina. O avançado sul-americano fica ligado ao empate dos sul-americanos frente à Islândia no jogo inaugural de ambos no Mundial 2018 e que terminou com um empata a um golo.

PUB

A Argentina marcou primeiro, por intermédio de Agüero (19'), mas Finnbogason (23') recolocou tudo na mesma.

Até que uma falta no interior da área islandesa, já no segundo tempo, colocou Messi na marca de penálti. Só que o craque argentino permitiu a defesa do guarda-redes Thór Halldórsson, fazendo com que o resultado não se alterasse.

PUB

PUB