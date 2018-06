Foi um jogo físico e equilibrado aquele que Croácia e Nigéria ofereceram mas os croatas tiveram ligeiramente mais posse de bola do que o adversário e venceram por 2-0.

Contra uns croatas bem posicionados no campo a não deixar ninguém penetrar pelo meio, o ataque da selecção africana passou muito pelos corredores, onde o extremo Victor Moses foi várias vezes chamado a agir.

Já o jogo ofensivo da Croácia nascia quase sempre dos pés de Luka Modric, que teve tempo para pensar as jogadas que nem sempre eram bem aproveitadas pelos colegas. Andrej Kramaric também esteve em evidência, aparecendo por várias vezes em zonas de finalização.

A partida estava equilibrada e a Nigéria, aquela que à partida era considerada a selecção "underdog", ia tendo bola e ia obrigando o adversário a recorrer a remates de longe. Por isso mesmo, o primeiro golo foi um momento de infortúnio para os africanos. Aos 33 minutos, Modric bateu o canto, e num lance confuso na área, Kramaric cabeceou e a bola ainda bateu em Oghenekaro Etebo antes de entrar na baliza. Autogolo do médio nigeriano e ex-Feirense.

Na segunda metade a Nigéria entrou bem e instalou-se de forma confortável no meio-campo. Demasiado confortável, até, para o gosto do seleccionador croata Zlatko Dalic, que decidiu tirar Kramaric e meter em campo Marcelo Brozovic para fazer companhia a Modric e Rakitic. E, de imediato, a Croácia retirou o domínio que os nigerianos tinham no centro do campo.

A superioridade croata aumentou aos 71 minutos. Mandzukic sofreu “agarrão” de Ekong, e depois Modric não falhou da marca dos onze metros.

Na recta final do jogo, a Croácia deixou de pressionar tanto a Nigéria, selecção que tinha em Moses um dos poucos que ainda tentavam retirar algo de uma partida que já parecia perdida. Mas o esforço do nigeriano foi infrutífero e o triunfo não fugiu aos croatas.

