Soma quatro participações em Mundiais no currículo (estreou-se em 2006) e em todos eles marcou golos. É um dos maiores marcadores da história do futebol e provou-o, nesta sexta-feira, ao marcar três golos frente à selecção espanhola. Falamos, claro de Cristiano Ronaldo. E fala também a Internet, que entre piadas e memes, dá os parabéns ao futebolista.

Foi o homem do jogo e conseguiu o empate frente a Espanha. Mas não só. Os feitos falam por si: o madeirense já marcou 84 golos com a camisola da selecção portuguesa, igualando Ferenc Puskás no topo da hierarquia dos melhores marcadores da história das selecções europeias. A nível nacional, já ultrapassou Pauleta (com quatro golos marcados em Mundiais) e está a três de Eusébio, o líder absoluto com nove golos. E conseguiu tudo isto no mesmo dia em que resolveu o diferendo que tem mantido nos últimos meses com o fisco espanhol, por fuga aos impostos.

A imprensa presta-lhe reverência. Mas no Twitter, a língua é outra: os feeds foram rapidamente inundados com memes, em jeito de elogio ao craque português. E vale tudo, desde comparações à Padeira de Aljubarrota a agradecimentos ao Fisco espanhol, pelo acordo com o craque horas antes da partida.

"Cristiano Ronaldo a apertar a mão de um jogador melhor do que ele", escreveu um utilizador no Twitter. Um senão: o braço está esticado em direcção ao vazio, porque melhor do que ele não há.

"Irão é líder de grupo. Por causa de um Cristiano [trocadilho com a palavra "cristão", em castelhano], o Islão avança", brinca outro utilizador do Twitter. A selecção do Irão é treinada por um português, Carlos Queiroz, e ganhou nesta sexta-feira (1-0) com um auto-golo de Marrocos. Graças ao triunfo, o Irão lidera o grupo B, de Portugal e Espanha.

"Vou querer os créditos pelo Ronaldo", escreve uma conta de teor humorístico que assina como Deus.

"Quanto queres Ronaldo?", tweeta outra conta, acrescentando uma fotografia de Florentino Peréz, presidente do Real Madrid, aproveitando um momento em que a permanência do craque no clube ainda está em aberto.

Uns deixam de lado o humor e dão os parabéns de forma mais tradicional: "Ronaldo marcou um penálti, um golo e um livre. À medida que marcava, aumentava a distância em relação à baliza, a mais curta foi a do penálti e a mais longa a do livre. Falemos de um jogo perfeito", escreveu um utilizador. "Que imagem", lê-se noutra conta, partilhando uma fotografia aérea do livre com que Ronaldo marcou o terceiro golo dele e de Portugal.

Há quem prefira tirar os holofotes de Ronaldo e colocá-los noutros jogadores, como o guarda-redes espanhol De Gea, cujo erro, um "frango", permitiu o segundo golo de Ronaldo.

As comparações com Loris Karius, guarda-redes do Liverpool cujos erros ditaram a derrota da equipa dele na Liga dos Campeões, começaram a surgir – há três coisas certas na vida: a morte, os impostos e falhas de guarda-redes que têm o mesmo penteado que De Gea e Karius, que se sentiu obrigado a desculpar-se publicamente pelos dois erros cruciais que conduziram à derrota por 3-1, frente à equipa do Real Madrid, na qual alinha... Ronaldo.

