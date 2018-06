A guitarra rock de Fernando Catatau mostra um outro Brasil em Belém

Fernando Catatau não é propriamente um desconhecido do público português. Quem assistiu, por exemplo, ao primeiro concerto de Otto na Gulbenkian, nos Encontros Acarte (no ano 2000), há-de tê-lo visto por lá, nas guitarras, no meio da euforia. E há outros nomes e que ele surge associado, como músico ou produtor: Arnaldo Antunes, Vanessa da Matta, Céu, Nação Zumbi, Siba ou Karina Buhr. Mas é sobretudo à banda Cidadão Instigado, formada em 1996, que Fernando deve a sua afirmação na cena musical.

Nascido Fernando Eduardo Ary Júnior, em Fortaleza, no Ceará, em 1971 (vai fazer 47 anos), foi uma fita gravada dos Pink Floyd que o despertou para o rock. Antes ele ouvia forró (“um forró meio caribenho”), guitarradas nordestinas, mas também George Michael ou Michael Jackson. “Foi um amigo meu lá em Fortaleza, era eu bem jovem. Disse: ‘escute, que isso vai mudar a sua vida.’ Eu já tinha escutado rock, era a época do primeiro Rock In Rio, mas essa colectânea dos Pink Floyd marcou-me muito. Era como se fosse uma música mais séria, para parar e reflectir. Era outro ambiente, muito maravilhoso.”

Falsa sentença de morte

Depois disso, ouviu muito rock. Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Nina Hagen, The Cure. E quando o rock começou a ter expressão brasileira, com a Legião Urbana ou os Titãs, Fernando sentiu-se compelido a compor. Tinha, então, 14 anos e integrava uma banda de pop-rock chamada Ultraleve. “Eram tão marcantes as letras que quis logo escrever.” A primeira guitarra eléctrica que teve foi uma Giannini Les Paul preta, comprada pela mãe. “Ela sempre amou música, começou até a estudar violão. Mas o meu tio, que é um violonista muito bom (a minha família tinha uma escola de samba em Fortaleza), disse que ela não tinha jeito, que era melhor fazer outra coisa. Foi uma frustração. Por isso ela ficou insistindo durante muito tempo para eu tocar.” Depois vieram outras guitarras, por gosto ou mesmo paixão. “Fiquei quinze anos com uma guitarra só, uma Gibson SG. A minha mãe tinha vendido a Gianini e comprado uma Golden, nacional, bem roqueira. Mas eu parei de tocar, fui andar de skate e fazer bodyboard. Competia e tudo. ” Até que um dia foi fazer um exame aos pulmões, o médico detectou-lhe tuberculose em estado avançado e deu-lhe três meses de vida. E ele enfiou-se na cama a engolir antibióticos. Para passar o tempo, como tinha um violão em casa, ia tocando, e assim regressou sem querer à música. Como não morreu no prazo dado pelo médico, a mãe resolveu levá-lo a outro médico e este, ao vê-lo, concluiu, para espanto geral: “Minha senhora, este exame não é do seu filho.” Era o exame errado. “Eu acredito muito no destino. Parei de surfar e recomecei a tocar depois disso. Foi o destino que me levou para outro caminho.” Só aqui é que entra a nova guitarra, a Gibson, e uma temporada de quinze anos em São Paulo.

Até que, há dois anos, voltou a Fortaleza. “Estava precisando. Até para saber quem sou. E está sendo muito importante estar lá de novo. E uma coisa que me fez voltar foi essa nova geração, a galera que está fazendo arte lá, não só música. E comecei a me identificar.” As guitarras, entretanto, foram mudando e a colecção crescendo. “Ia trabalhando e a minha vida era comprar instrumentos.” Em Lisboa, Fernando Catatau vai apresentar-se com uma guitarra Wandré, italiana. “Para mim é o luthier mais maravilhoso de todos [Antonio Vandrè Pioli, 1926-2004]. Nos anos 1970 ele fez guitarras com braço de alumínio, acho que foi dos primeiros. E era um artista maravilhoso, pintava as guitarras à mão, ficavam muito lindas. A minha é um dos modelos mais simples [comprou-a há uns sete anos].”

Canções e instrumentais

Fernando Catatau apresenta-se este domingo no Espaço Espelho d’Água, em Belém (ao lado do Padrão dos Descobrimentos), num espectáculo em solo absoluto. Será às 17h30, porque às 19h começa o jogo do Brasil no Mundial, que também será ali projectado num ecrã, em directo, para quem quiser assistir. “O show”, diz Fernando, “atravessa toda a minha carreira, vai ter coisas do Cidadão Instigado, músicas de trilhas sonoras, parcerias com outros autores e duas canções novas. É um começo para o próximo trabalho que irei gravar, a solo.” Fernando tem, a par do Cidadão Instigado (que gravou cinco discos de estúdio e celebra agora 20 anos), uma banda instrumental com a qual nunca gravou mas fez vários espectáculos. “Esse próximo projecto vai ter coisas dela também”, diz o músico. Mas incluirá algumas canções, não será apenas um trabalho instrumental.

Pelo Espaço Espelho d’Água já passaram vários músicos brasileiros. Bianca Gismonti (com Maria João), Tiê, Pélico, César Lacerda, Camará, Túlio Mourão, Felipe Antunes (com Jackeline Stefanski). Nos próximos meses, há já alguns nomes anunciados. Em Julho ali estarão Bruna Caram (8), Maíra Baldaia (15), Paulo Padilha (20), Guilherme Ventura (22) e Octavio Cardozzo (29). Em Agosto, Emilio Martins (5), Javier Subatin (12) e Filipe Catto (em data ainda a confirmar). Em Setembro, a agenda conta para já com dois nomes: Jesper (dia 9) e Helio Flanders, da banda Vanguart, a solo (16).

