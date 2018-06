A Book in Loop – que criou um negócio de partilha de livros escolares usados em 2016 – anunciou que vai aplicar, no primeiro semestre de 2019, o mesmo conceito no mercado de livros das universidades e politécnicos. A nova empresa, UniLoop, funcionará durante todo o ano e a partir do primeiro semestre de 2019.

Será uma plataforma própria mas acessível através do site da Book in Loop (que funciona essencialmente nos meses do regresso às aulas, entre Junho e Setembro).

Ao mesmo tempo que anuncia a incursão por esse novo mercado do ensino superior, a empresa inicia na próxima segunda-feira, dia 18, mais uma campanha de compra e venda dos manuais escolares usados mas em bom estado para os alunos que frequentam o ensino do 5.º ao 12.º anos no próximo ano lectivo. A entrega dos manuais usados decorre até 10 de Agosto, mas as encomendas poderão continuar a ser feitas enquanto houver stock.

Na sua campanha de 2017 a Book in Loop movimentou cerca de 60 mil livros escolares – quatro vezes mais do que no ano anterior. Esta expansão levou a empresa “a preparar soluções inovadoras de economia circular para o mercado universitário” com o objectivo de "chegar aos 100 mil livros", afirma João Bernardo Parreira, que preside à empresa, citado num comunicado.

O desafio, no ensino superior, será diferente: ao contrário do que acontece no ensino básico e secundário, o catálogo de livros do ensino superior não é fechado; além disso, as bibliografias também variam de instituição para instituição e até de professor para professor. Os preços não são definidos por portaria, há muitos livros estrangeiros e, com frequência, novas edições com actualizações.

À semelhança do que aconteceu na campanha para o ensino básico e secundário do ano passado, os livros podem ser entregues ou recolhidos na rede de supermercados Continente, Bom Dia, Modelo ou Note!, no âmbito de uma parceria com a Sonae (empresa proprietária do PÚBLICO).

Mais de 250 pontos de recolha

O parceiro logístico continua a ser a distribuidora de publicações VASP, que dispõe de 600 quiosques espalhados pelo país para entregar livros restaurados a quem os comprou na plataforma. Esse é o número de pontos de entrega. Por sua vez, “o número de pontos de recolha de livros supera actualmente os 250 no país”, esclarece João Bernardo Parreira ao PÚBLICO. A startup, que nasceu há dois anos com três trabalhadores, tem actualmente 30 pessoas a trabalhar “no pico dos meses de regresso às aulas”, acrescentou

Depois de preencher a guia no site da Book in Loop, podem deixar-se os livros usados em qualquer balcão de atendimento ao cliente dos supermercados abrangidos pela parceria. Os livros são vendidos a 40% do preço de venda ao público, ou seja, com um desconto de 60% em relação ao preço do livro novo. Metade desse valor é entregue às famílias, a outra metade é utilizada para financiar o projecto.

Os livros não podem ter a capa rasgada, nem estar sublinhados a tinta ou ter etiquetas permanentes. Aqueles que não cumprirem estes requisitos, irão para a reciclagem.

