O conselho directivo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) demitiu esta sexta-feira o responsável pela Direcção Regional do Norte do organismo, o anestesista Ricardo Duarte, que vai ser substituído transitoriamente pela médica que lidera a delegação do Centro, Regina Pimentel, adiantou o presidente do INEM.

Luís Meira confirmou ao PÚBLICO que “a perda de confiança” em Ricardo Duarte foi uma das razões que estiveram na base do seu afastamento, mas sublinhou que "não foi a única". Escusou-se, porém, a adiantar mais detalhes, afirmando apenas que se tratou de “uma medida de gestão” e que “o conselho directivo entendeu que era necessário fazer uma mudança”.

Segundo o Expresso, que deu a notícia, o conselho directivo do INEM ficou melindrado com uma nota informal assinada pelo médico sobre a formação de profissionais no instituto. Ricardo Duarte terá divulgado que ia começar uma nova formação prática de técnicos de emergência pré-hospitalar, lamentando que os responsáveis nacionais do instituto não tivessem sido formal e atempadamente informados.

Nos últimos tempos, elementos do próprio INEM têm denunciado vários problemas e falhas no funcionamento da rede de emergência pré-hospitalar.

