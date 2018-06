O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, garantiu nesta sexta-feira no Parlamento que ele e a sua equipa estão dispostos a negociar com os sindicatos de professores, "se houver o que negociar".

"Da minha parte existe o que negociar mas, como acontece no tango, são precisos dois", afirmou, em resposta a acusações dos deputados dos partidos à esquerda do PS que o acusaram de fazer "chantagem" com os professores.

Em causa está a ameaça feita pelo ministro, no passado dia 4, de que ou os sindicatos aceitavam a proposta do Governo de recuperar dois anos, nove meses e 18 dias dos mais de nove anos do tempo de serviço que esteve congelado ou não haveria tempo de serviço contabilizado para efeitos de progressão.

"Em nenhum momento fiz chantagem. Não faz parte do meu léxico", repetiu por várias vezes Tiago Brandão Rodrigues.

Com reacções acaloradas das várias bancadas parlamentares e dos sindicalistas que se encontram nas galerias, o ministro frisou que a tutela não é "inflexível, nem autoritária", que respeita o direito à greve dos professores, mas também "o direito à educação das nossas crianças, que é agora o que está em causa", disse, numa referência às greves às reuniões de avaliação dos alunos, que estão em curso desde 4 de Junho.

