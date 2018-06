Falta de viaturas impede GNR de combater grandes fogos

Há novos peritos e mais meios. E uma posta nas medidas de autoprotecção, sobretudo em aldeias com risco elevado. Com excepção do novo comandante nacional, estrutura operacional da Protecção Civil mantém-se praticamente inalterada.

Câmara de Pedrógão ainda sem plano de defesa da floresta

Autarquia recusou dar explicações, mas o PÚBLICO sabe que só há duas semanas o plano foi encomendado.

Aluguer de helicópteros e aviões custou 163 milhões de euros em oito anos

Os contratos para a locação de aeronaves de combate a incêndios são dos negócios mais caros para o Estado.

Não faltam medidas para a floresta mas rareiam as avaliações dos seus resultados

A maioria das medidas está no terreno. A anunciada reforma da floresta está a fazer o seu caminho. Se resultará é uma questão a ver. Para isso, é preciso avaliar os resultados, algo que sempre falhou no passado.

Os 12 trabalhos da reforma da floresta

A discussão sobre a criação de benefícios fiscais, por exemplo, foi adiada para Setembro. O banco de terras nunca avançou.

Estado com aval dos credores para comprar 42,5% do SIRESP por 3,4 milhões

Propostas de compra feita através da Parvalorem ainda aguardam luz verde do sindicato de bancos.

Mais de 80% das estações SIRESP já permitem comunicar via satélite

Ministério da Administração Interna garante alterações na cobertura da rede para evitar novas falhas.

Costa e Marcelo: como os incêndios abriram brecha na coligação de palácios

As tragédias afectaram a relação entre o primeiro-ministro e o Presidente. Uma repetição poderá pôr-lhe fim?

CDS quer saber quantos pessoas ainda não têm telecomunicações

Partido de Assunção Cristas enviou 30 perguntas ao Governo para fazer o balanço ao fim de um ano.

Em Pedrógão, o turismo ainda está a recuperar

Onda de solidariedade não se fez sentir em todos os negócios e esmoreceu na época baixa.

