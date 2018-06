Neste episódio do podcast Poder Público, falamos sobre a precariedade, imprevisibilidade e burocracia na ciência. Com a participação da directora do i3N/NOVA, Elvira Fortunato, do vice-presidente da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, João Pedro Ferreira, de Paulo Granjo da Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica e do jornalista do PÚBLICO Samuel Silva.

PUB

Subscreva o programa Poder Público no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.

PUB