Afinal, o antigo Ministro da Economia Manuel Pinho está disponível para prestar esclarecimentos na Assembleia da República em meados de Julho sobre o chamado "caso EDP". A mudança de posição foi comunicada através de uma carta enviada esta quinta-feira pelo seu advogado Ricardo Sá Fernandes para Hélder Amaral, presidente da Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, conta o jornal Observador. Em Abril, o ex-governante já tinha aceite ir à Comissão de Economia mas só depois de prestar o seu depoimento no Ministério Público. A alteração acontece depois de se saber, a 18 de Maio, que o juiz de instrução criminal Ivo Rosa considerou “sem efeito” a constituição como arguido do ex-ministro Manuel Pinho, devido a irregularidades no processo.

PUB

No entanto, apesar de aceitar deslocar-se ao Parlamento, Manuel Pinho impõe uma condição. O antigo ministro da Economia avisou que não irá prestar esclarecimentos sobre matéria criminal que esteja a ser alvo de escrutínio judicial por parte do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). Esta será uma medida preventiva tomada pela defesa de Manuel Pinho, que foi constituído arguido sem antes ter sido informado dos factos de que era suspeito.

O "caso EDP" nasceu de denúncias anónimas sobre alegados favorecimentos à empresa com a extinção dos antigos contratos de aquisição de energia (CAE) e a assinatura dos instrumentos chamados custos para a manutenção do equilíbrio contratual (CMEC), que visavam compensá-la pelo facto de passar a vender a sua electricidade em mercado. O objectivo era que a empresa mantivesse o seu nível de receitas. Os contratos entraram em vigor em 2007, data em que Manuel Pinho era tutelar da pasta da Energia, e deram à EDP 2500 milhões de euros em dez anos. A investigação do Ministério Público olha agora para suspeitas de corrupção passiva e participação económica em negócio.

PUB

PUB