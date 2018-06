É deliciosa a história dos grupos de amizade Portugal-Alemanha contada por Maria Lopes aqui no PÚBLICO. O Bundestag quer poupar dinheiro (está aflitinho) e lembrou-se de acabar com o grupo de amizade com Portugal fundindo-o com a Espanha para a amizade ser entre a Alemanha e a Península Ibérica.

Os portugueses indignaram-se com razão. Mas deveríamos ter dito que sim, tudo bem, mas que a amizade da Península Ibérica teria de alargar-se a toda a Mitteleuropa. Mitteleuropa é a palavra mágica para abespinhar alemães.

Ainda vamos a tempo de responder com um pouco mais de criatividade. Estas amizades entre ricos e pobres são sempre embaraçosas e por isso a única maneira de lidar com elas é através do humor.

Porque não cortar o intermediário e dizer à Alemanha que então nesse caso Portugal prefere a amizade só com a Espanha - não é preciso a Alemanha para nada. É que na Espanha também não há um grupo de amizade com Portugal embora haja em Portugal um grupo de amizade com a Espanha. Parece impossível mas é verdade.

Imagine-se um espanhol e um português a sentarem-se alegremente para almoçar sardinhas e aparecer um alemão com um barril de sauerkraut a oferecer-se para fazer de intérprete cultural.

Também se poderia saudar o alargamento da amizade para a Península Ibérica e propor um alargamento maior ainda: porque não uma amizade entre a humanidade e a Alemanha? Assim a Alemanha poupava mais umas massas e a humanidade seria forçada, mais uma vez, a tentar gostar da Alemanha.

