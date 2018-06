Proibida a entrada de sem-abrigo?

Anteontem à noite fui comer ao shopping Via Catarina no Porto que, como a maioria dos centros comerciais, tem uma área de restauração com mesas onde sentar-se para comer. Atrás de mim na fila da caixa haviam dois homens à espera e uma senhora que lhes ia pagar a refeição. De repente chegou o segurança do shopping que, em maneira bastante desagradável, ordenou aos dois para irem embora. Os homens, embora desconsolados, ficaram tranquilos, só responderam que queriam comprar comida. Então o segurança afirmou, ainda mais desrespeitosamente, que não podiam ficar no shopping sentados à mesa mas que deviam levar a comida e comer fora.

Quero sublinhar que os dois homens não fizeram nada de mal, não foram agressivos nem estavam bêbados nem estavam a mendigar, só entraram com uma senhora que lhes pagou o jantar. A única culpa deles? Ter um "aspecto pobre" e ser (provavelmente) sem-abrigo.

Isto é o que vi e, apesar da grave falta de humanidade que testemunha, contrasta bastante com o que se lê no website da Via Catarina onde "consciência social" e "abertura à sociedade" são listados como princípios e valores da política empresarial de responsabilidade social. Palavras muito bonitas que evidentemente não significam nada ou, talvez, o segurança não as tenha lido.

Moro em Portugal há pouco mais de dois anos e, sinceramente, foi a primeira vez que me aconteceu algo do género, mas isto já "anda na moda" em várias cidades de Itália onde se começou com esconder a pobreza e já se acabou por criminalizá-la. Espero que Portugal não esteja no mesmo caminho.

Chiara Camporesi, Porto

Estimular a natalidade

O PSD apresentou “Uma política para a infância”, para estimular a natalidade. Rui Rio acha que o velhinho abono de infância deve ser reformulado. E a verdade é que só propostas de ruptura farão o PSD reconquistar o poder. Alargamento da licença parental, jardins de infância gratuitos para crianças entre os seis meses e os seis anos e apoio a empresas que invistam na criação de creches são algumas das propostas. Mas com a sustentabilidade da Segurança Social na ordem do dia, não se compreende que a nova prestação seja para todas as famílias independentemente do rendimento.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

