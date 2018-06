A selecção portuguesa vai ficar instalada, durante o Mundial de 2018, na Rússia, no centro de treinos Saturn, que fica localizado em Kratovo, nos arredores de Moscovo. O complexo, que fica a cerca de 50 quilómetros da capital russa. O centro de estágio fica também a cerca de 10 quilómetros do Aeroporto Internacional Zhukovsky, que a comitiva nacional vai utilizar para se deslocar para as cidades-sede da competição.