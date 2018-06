Quatro anos depois do colapso do BES, os lesados do papel comercial do GES vendido pelo banco vão receber a primeira tranche, de cerca de 30% do capital investido, durante a próxima semana, no âmbito do acordo assinado com o Governo, com vista a minimizar as suas perdas. A garantia foi dada esta sexta-feira pela Patris, a sociedade gestora do fundo de recuperação de crédito, entretanto criado.

“A primeira prestação do preço será paga aos participantes no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação do presente comunicado”, adianta a empresa.

O Governo já desbloqueou, a título de empréstimo, cerca de 140 milhões de euros para garantir a operacionalização do fundo e o pagamento da primeira de três tranches previstas.

No comunicado, a Patris adianta que “após a validação dos pedidos de adesão dos clientes lesados, foi concluído que mais de metade do capital investido estava em condições de aderir à solução".

O PÚBLICO apurou, entretanto, que foram intergrados no fundo 96% dos investidores integrados. No período de adesão, cerca de 99% dos investidores manifestou vontade de integar o fundo, mas cerca de 3% não compriu os pressupostos para a sua participação, nomeadamente o de ter reclamado créditos junto das sociedades insolventes.

No total, cerca de dois mil investidores particulares aplicaram perto de 430 milhões de euros no papel comercial emitido por empresas do Grupo Espírito Santo (GES), vendido pelo BES como produto financeiro seguro.

O acordo alcançado com o apoio do Governo permite garantir aos lesados a recuperação de pelo menos 75% das aplicações até 500 mil euros (com limite de 250 mil euros) e de 50% para valores acima de 500 mil euros.

A solução foi negociada entre o Governo, os dois supervisores envolvidos - o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários -, o BES mau (que está em liquidação), e a Associação de Indignados e Enganados do Papel Comercial (AIEPC). O Novo Banco ficou fora do grupo de trabalha mas tem dado um contributo grande na operacionalização do mecanismo. Com Lusa

