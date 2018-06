A China decidiu a imposição de uma taxa alfandegária adicional, no montante de 25%, sobre a importação de 659 bens provenientes dos EUA, que a valores do comércio tradicional actual ascendem a 50 mil milhões de dólares (42,68 mil milhões de euros ao câmbio actual), avançou esta tarde a agência noticiosa oficial de Pequim, a Xinhua, citando a comissão fiscal do Conselho de Estado chinês.

As taxas no valor de 34 mil milhões de dólares sobre produtos provenientes dos EUA incluem produtos agrícolas e do sector automóvel que entrem no mercado chinês. E entram em vigor a partir de 6 de Julho – no mesmo dia em que os EUA passarão a cobrar novas taxas na mesma percentagem sobre uma lista de novos produtos “made in China”.

Os restantes 16 mil milhões de novas taxas sobre importações de bens com origem nos EUA serão anunciadas noutra data, adiantou ainda a informação veiculada pela Xinhua, citada pela Reuters.

