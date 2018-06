O avançado Mohamed Salah não será titular no jogo do Egipto frente ao Uruguai no Mundial 2018, na Rússia, que se realiza esta sexta-feira, em Ekaterinburgo, às 13h, anunciou a federação egípcia na sua conta oficial do Twitter.

O jogador não será titular na estreia da sua selecção, apesar de o técnico ter garantido, na quinta-feira, que tinha praticamente a certeza de que o avançado jogaria. Salah, que actua ao serviço do Liverpool, saiu lesionado da final da Liga dos Campeões aos 31 minutos por ter deslocado o ombro na sequência de uma disputa de bola com o espanhol Sérgio Ramos, sendo que tem estado em recuperação.

Além dos uruguaios, o Egipto defronta a Rússia em 19 de Junho, em São Petersburgo, e a Arábia Saudita no dia 25, em Volgogrado, nos restantes jogos do Grupo A do Campeonato do Mundo, que arrancou na quinta-feira e termina a 15 de Julho.

