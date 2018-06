Olé (Argentina)

“Que gigantesco Cristiano, f***-se! Emotivo, vibrante, espectacular. O jogo que Portugal e Espanha ofereceram foi tremendo. Pela intensidade, pelo sangue e suor. Teve tudo. E, na dança das estrelas, a que teve mais brilho: Cristiano Ronaldo. Jogou só, implacável. Tinha prometido que iam ganhar à ‘Furia’ e esteve perto. Mas é igual, ele fez tudo para construir um 3-3 maravilhoso, o melhor que já vimos neste Mundial. CR7 até guardou um livre directo daqueles que são a sua marca registada para o final.”

Juca Kfouri (jornalista brasileiro)

“Um golo de penálti sofrido e convertido por ele: 1-0. Outro golo dele num ‘frango’ do guarda-redes: 2-1. E mais um, no fim, de falta sofrida e convertida por ele: 3-3. A Espanha jogou bem melhor que Portugal, mas Cristiano Ronaldo jogou melhor que ambos. Diego Costa fez dois belos golos e Nacho um golaço. Mas nada se compara a Cristiano Ronaldo. Que começou o Mundial disposto a ganhá-lo sozinho.”

The Guardian (Inglaterra)

“Depois da confusão, o futebol. Fernando Santos tinha dito que o jogo contra Espanha era um clássico, e não se enganou. Portugal esteve em vantagem duas vezes, e duas vezes a Espanha empatou, depois os espanhóis assumiram uma liderança que deu a sensação de libertação, mas a um minuto do fim Cristiano Ronaldo bateu um livre soberbo para completar o hat-trick e dar um final inesperado a uma noite sublime.”

Folha de S. Paulo (Brasil)

“Cristiano Ronaldo mostrou novamente porque é candidato para ganhar o prémio de melhor jogador do mundo pela sexta vez na carreira. Com três golos, o camisola sete comandou a selecção portuguesa no empate diante da Espanha por 3-3, no Estádio Olímpico de Sochi, na primeira jornada do Grupo B.”

La Gazzetta dello Sport (Itália)

“Cristiano-Espanha, 3-3. Em Sochi, a ‘roja’ esteve duas vezes em desvantagem mas recuperou com dois golos de Diego Costa e um grande golo de Nacho. Mas CR7 não desiste e converteu um livre no final do jogo que dividiu os pontos num jogo maravilhoso.”

Marca (Espanha)

“Espanha é de ‘Hierro’... mas Cristiano é de aço. Um jogo louco, indomável, ao qual só faltaram prolongamento e penáltis, incendiou o Mundial para Espanha. Com um guião de documentário o empate retrata as duas selecções. Portugal abraçou-se a Cristiano, que rodou uma trilogia, brutal quando está esfomeado e igualou a selecção de Hierro, desarmada no início, brilhante a meio do jogo, com um Isco descomunal, e com o sistema nervoso destroçado no fim.”

L’Équipe (França)

“Um empate sublime. Que jogo! Intenso, incerto, rico em ocasiões, pontuado por três golos soberbos, por um outro golo que surgiu após uma gigantesca fífia de De Gea, de um hat-trick, de um ‘bis’, o embate da primeira ronda entre Portugal e Espanha foi simplesmente extraordinário.”

El País (Espanha)

“Cristiano resistiu à Espanha. A ‘roja’ superou animicamente uma semana vulcânica e vários infortúnios no campo para selar um empate com Portugal. O génio luso fez o seu melhor jogo num Mundial com três golos. Foram vários episódios infelizes no relvado, como um penálti madrugador e as mãos de manteiga de De Gea. Para cúmulo, Espanha teve pela frente o melhor Cristiano Ronaldo dos Mundiais. Espanha teve a vitória ao alcance, e resistiu com tudo para segurar o empate.”

BBC (Inglaterra)

“Ronaldo foi Ronaldo. A atracção principal para muitos dos milhares de adeptos de todo o mundo que estiveram no Estádio Olímpico em Sochi não desiludiu. Aos 33, dá a sensação que esta é sua a última hipótese de ganhar um Mundial, e ele parece pronto a arrastar a sua equipa tão longe quanto possa. Saboreou finalmente a glória com a selecção no Euro 2016, mas teve de ser substituído na final. A forma como galvanizou os companheiros faz pensar se Portugal não deverá também ser considerado um sério favorito.”

Lance! (Brasil)

“Indiscutivelmente o melhor jogo do Mundial 2018 até ao momento. Afectada pela crise após a saída de Julen Lopetegui, a Espanha entrou em campo para provar que se mantinha focada no torneio – mas não contava com a actuação de Cristiano Ronaldo. Portugal, que não tinha nada a ver com isso, viu o craque marcar três golos e arrancar o empate, aos 43 minutos do segundo tempo. O resultado de 3-3, em Sochi, é um bom resumo do que foi o jogaço.”

