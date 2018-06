O colombiano Nairo Quintana (Movistar) venceu esta sexta-feira a sétima etapa da Volta à Suíça em bicicleta, entre Eschenbach a Arosa, aproximando-se do líder da prova, o australiano Richie Porte (BMC).

Com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de categoria especial, Quintana gastou 4h01m39s para cumprir os 170 quilómetros, menos 22 segundos do que o dinamarquês Jakob Fulgsang (Astana) e do que Porte.

O colombiano subiu quatro posições e é agora segundo classificado, a 17 segundos de Porte, enquanto o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) caiu para o terceiro posto, a 52 segundos.

José Gonçalves (Katusha-Alpecin) terminou a tirada na 30.ª posição, a 3m09s de Quintana, e Nelson Oliveira cruzou a meta 19m50s depois do colombiano, no 67.º lugar. Na geral, Gonçalves subiu ao 43.º posto, a 22m53s de Porte, enquanto Oliveira ascendeu ao 65.º lugar, a 45m20s.

No sábado, corre-se a oitava e penúltima etapa, com partida e chegada em Bellinzona, num percurso de 123 quilómetros praticamente planos.

