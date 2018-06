O selecionador do Irão, o português Carlos Queiroz, desejou nesta sexta-feira sorte ao homólogo luso, Fernando Santos, e à selecção portuguesa, na estreia no Mundial 2018, frente à Espanha, e lembrou a eliminação da equipa das "quinas" em 2010.

"Querido amigo Fernando Santos. Desejo para ti e toda a equipa nacional votos de enorme sucesso neste Campeonato do Mundo", escreveu Carlos Queiroz, que vai defrontar Portugal na terceira jornada do Grupo B do Mundial 2018.

Antigo seleccionador português, Queiroz lembrou a eliminação da equipas das "quinas" no Mundial 2010, também frente à Espanha, "com um inaceitável golo fora de jogo".

"Fiquei e andei só. Certo de uma grande vitória hoje, acredito que isso nunca sucederá contigo. Terás sempre ao teu lado o meu incondicional respeito e admiração. Em meu nome e de todos os portugueses que colaboram na selecção do Irão, por favor estende a toda equipa nacional os nossos votos de grande êxito. Forte abraço", escreveu.

Após o Mundial 2010, Carlos Queiroz acabou por deixar a seleção portuguesa, de forma litigiosa.

