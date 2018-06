Os nigerianos têm a prática de levar galinhas para os jogos da sua selecção, pois acreditam que o ritual dá sorte à equipa. Mas o Governo russo impediu que a tradição continuasse no sábado, quando a Nigéria enfrentar a Croácia, em Kaliningrado, noticia a BBC Sport.

“Os adeptos da Nigéria perguntaram se era possível ir para o estádio com uma galinha. Nós dissemos-lhes que não era possível”, explicou Andrei Ermak, ministro da Cultura e Turismo de Kaliningrado, à Interfax, agência de notícias russa.

Apesar da proibição, os nigerianos vão poder cumprir o ritual noutras zonas, sob recomendação do ministério presidido por Ermak.

Em 2010, no Mundial da África do Sul, os adeptos da selecção da Nigéria também tentaram levar galinhas pintadas de verde e branco, as cores da bandeira nacional, para o jogo contra a Argentina, no Estádio Ellis Park, em Joanesburgo. E também nessa altura foram impedidos de aceder ao recinto.

