Marcelo Rebelo de Sousa acompanhou o Portugal-Espanha no Terreiro do Paço, no meio de milhares de portugueses, segundo as contas do próprio presidente da República, que no fim elogiou o melhor do mundo, prometendo enviar de imediato uma mensagem a Fernando Santos. Marcelo não poupou elogios a Ronaldo, falando em milagre do português frente a uma Espanha que considera ser uma das três melhores selecções do mundo. O presidente dos portugueses está ansioso por encontrar a equipa lusa na Rússia, mas deixou a certeza de que nos oitavos-de-final voltará ao Terreiro do Paço.

“Desejava que Portugal ganhasse, mas tinha dito que achava possível o empate. Faz uma grande diferença ter o melhor do mundo. Ronaldo fez o melhor jogo de todos, fez uma diferença brutal. Neste momento, para a recuperação e para o moral da equipa, esta vitória é extremamente importante. Estar a perder depois de ter estado a vencer por duas vezes e dar a volta dá uma grande confiança”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, para quem a selecção pode dar mais um bocadinho para aliviar a carga de Cristiano.

“Não é andar com a equipa às costas. A equipa também jogou… o melhor que podia, mas é preciso ver que a Espanha joga muito, muito, muito. Mas se a equipa der mais um bocadinho, com o Ronaldo a este nível…” especulou, enfatizando sempre a qualidade dos espanhóis.

“A Espanha joga há anos com estes jogadores, também a nível de clubes. É uma das três melhores equipas do mundo. Houve algum azar no terceiro golo espanhol, mas o Ronaldo conseguiu o milagre, muito motivador para o resto do mundial”, disse o Presidente da República, para quem depois de “termos empatado com a Espanha, há todas as condições de ir até onde não imaginamos”, rematou, confessando o sofrimento nos últimos 20 minutos. “Deus escreve direito por linhas tortas”.

