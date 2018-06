Foi preciso esperar pelo período de compensação para ver um golo no Marrocos-Irão, o jogo que marcou o arranque do Grupo B do Mundial 2018, onde ainda nesta sexta-feira a selecção portuguesa defronta a Espanha.

Carlos Queiroz fez história naquele que foi o terceiro encontro do Mundial 2018: o português que orienta a equipa iraniana desde 2011 tornou-se no primeiro técnico nacional a marcar presença em três Mundiais. Esteve na África do Sul 2010 com Portugal, e no Brasil 2014 e Rússia 2018 ao leme do Irão.

E fez igualmente história ao vencer: se nas duas ocasiões anteriores o arranque aconteceu com um empate, desta vez o Irão venceu. A equipa asiática até começou por concentrar-se na defesa, resistiu à qualidade dos marroquinos, e ainda chegou a ameaçar no final da primeira parte.

No segundo tempo o jogo perdeu ritmo, ainda que fosse imperativo para qualquer das equipas conquistar os três pontos (porque a seguir vêm embates com Portugal e Espanha).

Mas, já no período de compensação, o Irão chegou ao golo. Num livre sobre o lado esquerdo, Bouhaddouz desviou para a própria baliza e os iranianos fizeram a festa em São Petersburgo.

