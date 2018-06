A estátua do Sporting localizada junto ao estádio de Alvalade foi vandalizada durante a madrugada desta sexta-feira, conta a revista Sábado. O monumento, onde está inscrita uma frase da autoria do presidente dos "leões" Bruno de Carvalho, foi riscado com uma curta e directa mensagem dirigida ao presidente do Sporting: "Rua". O nome de Bruno de Carvalho também foi riscado.

PUB

"O talento é necessário, mas só com muito trabalho diário superação constante, vontade, atitude e compromisso com os objectivos do clube é que se formam campeões", é a mensagem que consta na estátua, inaugurada há cerca de um ano, em Junho de 2017.

PUB

O episódio acontece durante um período de crise no clube, que conheceu o seu período de maior tensão no dia em que jogadores e equipa técnica foram agredidos durante um treino da equipa, no mês passado. Desde os acontecimentos de Alcochete até esta quinta-feira, nove jogadores apresentaram rescisão por justa causa.

PUB