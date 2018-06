O Rio Ave anunciou esta sexta-feira a contratação do defesa-esquerdo Afonso Figueiredo, que representará o emblema vilacondense nas próximas duas épocas, após ter cessado o vínculo com os franceses do Rennes.

Afonso Figueiredo, de 25 anos, regressa à Liga após passagem pelo Boavista, clube que o projectou depois de concluída a formação no Sporting, Belenenses e Sp. Braga.

O lateral esteva cedido ao Levski de Sófia, finalista da Taça da Bulgária, optando por regressar a Portugal, seduzido pela participação do Rio Ave na Liga Europa.

