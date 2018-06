A selecção nacional não terá oportunidade de pisar o relvado da Arena de Ecaterimburgo mas, seguramente, este recinto causará sensação durante o Mundial. Neste estádio, não é o tamanho ou a beleza que captam a atenção, mas o estilo pouco ortodoxo das bancadas de ambos os topos. Atrás de uma das balizas, meia centena de filas que atingem os 42 metros de altura e ultrapassam os limites do próprio estádio, dando uma visão única da acção táctica das partidas. A construção das bancadas foi uma necessidade para que o recinto cumprisse o requisito mínimo de capacidade (35 mil lugares) imposto pela FIFA.

PUB

“Se vierem para a bancada temporária, terão não só uma visão privilegiada do relvado mas também uma bela vista da cidade”, disse ao The New York Times o arquitecto responsável pela bancada inovadora, Oleg Gak. Quando as duas bancadas provisórias foram divulgadas na Internet, tornaram-se, muito rapidamente, em alvo de chacota: “Claro que vi todas as reacções. Mas, quando fazemos um projecto desta escala, há sempre pessoas que gostam ou desgostam, especialmente quando apenas o vêem através de fotografias”, afirmou o arquitecto.

PUB

A altura equivalente a um prédio de 14 andares transmite uma sensação vertiginosa e um sentimento de alguma insegurança, de acordo com o testemunho de alguns jornalistas que visitaram o estádio. Na opinião dos profissionais, não existem grandes medidas de protecção dos adeptos que se sentem nos extremos de cada fila. Algumas barras de ferro da estrutura protegem-nos de uma queda mortal. A altura torna a experiência como pode ser visto no vídeo. Do outro lado do relvado, na outra baliza, existe uma bancada semelhante, mas bastante mais baixa, menos inclinada e com menos lugares.

O estádio situa-se em Ecaterimburgo, cidade localizada a 1500 quilómetros da capital Moscovo. O recinto desportivo foi construído entre 1953 e 1957 e tinha, originalmente, 27 mil lugares. Para o Mundial 2018 toda a estrutura foi renovada, com duas novas bancadas temporárias atrás das balizas, que permitiram aumentar a capacidade para 35.000 e cumprir o requisito mínimo de capacidade imposto pela FIFA.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Arena de Ecaterimburgo receberá quatro jogos da fase de grupos: Egipto-Uruguai (Grupo A); França-Peru (Grupo C); Japão-Senegal (Grupo H); México-Suécia (Grupo F).

Texto editado por Maria Paula Barreiros

PUB