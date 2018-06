Em Agosto de 2018, foi anunciado que a Apple queria investir mil milhões de dólares em programação televisiva. Ao longo dos meses seguintes, foram saindo notícias sobre alguns desses programas, com nomes como Reese Witherspoon, Octavia Spencer, Steven Spielberg ou Jennifer Aniston envolvidos, mas o gigante da tecnologia norte-americano ainda não tem sequer um serviço de streaming, só poucos programas próprios que fazem parte da plataforma Apple Music.

Esta sexta-feira, foi anunciado no próprio site da Apple uma parceria com Oprah Winfrey, em que Oprah fica coma missão de criar programação original para a marca. O anúncio não especifica se serão séries, documentários ou talk shows, nem se ela aparecerá ou não.

É que a multifacetada Winfrey, que pôs fim ao The Oprah Winfrey Show, o talk show que lhe deu fama, em 2011, tem continuado activa em muitos quadrantes do audiovisual norte-americano.

Tem-se mantido na apresentação televisiva, em particular no próprio canal, OWN (Oprah Winfrey Network), que por sua vez também tem séries por ela produzida, como Queen Sugar, de Ava DuVernay, ou Greenleaf, de Craig Wright.

Além disso, produziu e participa em filmes como Selma, também de DuVernay, e tem continuado a representar no geral (foi nomeada para um Óscar de Melhor Actriz Secundária por A Cor Púrpura, de Steven Spielberg, em 1985).

