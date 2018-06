A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) tem multado alguns técnicos do INEM por excesso de velocidade quando estão em missão de socorro urgente.

A situação é relatada pelo Jornal de Notícias, na edição desta quinta-feira, que cita o caso de um condutor de uma moto do serviço de emergência médica multado em 300 euros, apreensão de carta, e retirada de três pontos.

O jornal ouviu o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Médica, que diz que “são diárias [as queixas de multas] e acontecem de Norte a Sul”.

Segundo o JN, “em Abril, a ANSR determinou que os condutores dos veículos de socorro sejam identificados para serem notificados a pagar coima ou a apresentarem defesa por escrito. O INEM comprovava a emergência médica e pedia arquivamento”.

No caso citado, Antonio Barreto, do Algarve, recebeu em Janeiro um carta da ANSR a dar conta de um processo, remetendo para esta entidade a declaração do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) a comprovar que circulava em emergência.

Esta quarta-feira, António foi notificado da multa em 300 euros, apreensão de carta, e retirada de três pontos. A situação está agora a ser analisada pelos serviços jurídicos do INEM.

