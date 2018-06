Apenas três meses depois de tomar posse para mais um mandato, a chanceler alemã está a braços com a difícil tarefa de encontrar um compromisso sobre a política de imigração e acolhimento de refugiados com os seus aliados da Baviera, a CSU, partido irmão da sua CDU.

A autoridade de Angela Merkel, assim como o futuro da aliança que sustenta o seu Governo (e que incluiu os sociais democratas do SPD), estão em risco. Num contexto de radicalização de posições sobre o regulamento de Dublin e a política comum para requerentes de asilo, o ministro do Interior, Horst Seehofer (presidente da CSU), quer apresentar aos alemães o seu “Plano Mestre para as Migrações” a tempo de este ser conhecido antes de umas eleições complicadas para o partido na Baviera, em Outubro.

Ora o plano de Seehofer prevê que as autoridades alemãs rejeitem avaliar quaisquer pedidos de asilo a pessoas que já se tenham registado antes num país do Sul da União Europeia, por onde entra a maioria dos que tentam chegar ao continente. Para Merkel, isso seria o fim da sua política de “portas abertas”, que começou no pico da crise, em 2015 (quando outros encerravam fronteiras e construíram valas e muros), e entretanto já diminui bastante em escala. Merkel argumenta que esta medida levaria outros a adoptar políticas semelhantes, impedindo uma já muito complicada solução comum aos países da União.

Esta quinta-feira estão previstas uma série de reuniões de crise – segundo o diário regional Augsburger Allgemeine, citado pela agência Reuters, um importante deputado da CSU em Berlim diz que o partido admite abandonar o bloco no parlamentar que constitui com a CDU.

Tudo isto vem a lume um dia depois de Seehofer ter recebido o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, que dirige um Governo de coligação com a extrema-direita e integra um grupo de países (com a Dinamarca e a Holanda) que quer abrir campos fora da UE para pessoas a quem foi recusado asilo.

Com o caso do MS Aquarius (o navio gerido por ONG que a Itália não deixou aportar quando tinha 629 registados do Mediterrâneo abordo) ainda em resolução, a visita de Kurz terminou com o ministro alemão a dizer-se preparado para formar um novo eixo de cooperação Roma-Viena-Berlim para este tema. Um alinhamento “daqueles que estão disponíveis para arranjar soluções para o problema da imigração ilegal”, descreveu Seehofer.

A política anunciada pelo novo Governo italiano, uma aliança entre o partido anti-sistema Movimento 5 Estrelas, e a extrema-direita populista da Liga, de Matteo Salvini, está nos antípodas do que Merkel tem defendido. A ordem de encerrar os portos, dada por Salvini, que é ministro do Interior, foi criticada por espanhóis (que vão receber as 629 pessoas) e franceses e elogiado pelo líder húngaro, Viktor Orbán.

“Merkel está sozinha!”, escreve o tablóide Bild, explicando que a chanceler viu o apoio à sua abordagem – que permitiu a entrada na Alemanha de 1,6 milhões de pessoas desde 2014 – evaporou-se por completo dentro do bloco conservador, CSU e CDU.

As alternativas da chanceler

A chanceler disse à liderança da CDU que propôs como alternativa a possibilidade de os requerentes de asilo já rejeitados pela Alemanha poderem ser barrados na fronteira. E está a tentar conseguir tempo, na expectativa de ser possível um acordo europeu na cimeira da União marcada 28 e 29 de Junho.

Convenceu alguns: “Faz sentido rejeitar pessoas que tentem entrar uma segunda vez na Alemanha – Merkel moveu-se na direcção de Seehofer”, afirmou Mike Mohrin, veterano líder da CDU que antes apoiara a CSU. Mas o chefe do governo bávaro, o radical Markus Soeder, não parece disposto a qualquer recuo. “Isto tem de ser decidido e depressa”, afirmou, segundo a televisão alemã. “Acredito que só haverá decisões na Europa quando a Alemanha der o tom e tornar claro que pode proteger melhor as suas fronteiras”.

Seehofer terá dito ao seu partido que está decidido a “desafiar” a chanceler se isso for preciso, escreve a agência de notícias DPA.

O SPD apela ao fim da crise entre os conservadores; para a líder Andrea Nahles, “montar um drama destes em nome de umas eleições regionais não é apropriado”.

