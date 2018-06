Três jogos por dia. É esta a média de jogos que o Mundial 2018 tem para oferecer durante a fase de grupos. As excepções são o dia do arranque da prova, quando apenas um jogo se vai disputar, o dia 16 de Junho, em que se realizam quatro partidas, e os últimos quatro dias da fase de grupos, quando as quatro equipas de cada grupo jogarão à mesma hora, disputando-se dois grupos por dia.