Se é dos que gostam de palavras-passe simples, já sabe que corre mais riscos. Os hackers adoram pessoas assim e as más práticas de muitos dos mais populares sites de viagens não ajudam os turistas que descuram as questões da cibersegurança. Um relatório divulgado no início de Maio revela que entre a meia centena de sites mais populares, apenas 11% passaram num teste de segurança das palavras-passe. A maioria (89%) expõe os utilizadores a riscos, devido a más práticas.

A empresa de cibersegurança Dashlane divulgou no início de Maio o Travel Website Password Power Ranking, depois de testar as práticas em 55 sites usados para planear viagens, fazer reservas ou compras associadas a turistas. A empresa testou cinco pontos críticos em cada um dos sites, todos relacionados com a segurança das passwords e das contas de utilizadores. Por cada métrica, era atribuído um ponto e para ser considerado seguro um site teria de ter no mínimo quatro pontos. Apenas seis passaram no teste e somente um (Airbnb) passou com cinco pontos em cinco possíveis. Os restantes classificados como seguros são Hawaiian Airlines, Hilton, Marriott, Royal Caribbean e United Airlines.

As empresas de cruzeiros foram as que registaram os piores resultados, seguidos das plataformas de reservas. Sites como o TripAdvisor e Trivago obtiveram apenas um ponto; Couchsurfing, Expedia ou Hostelworld tiveram dois pontos; Booking, Avis, Hertz ou Momondo passaram com três.

Entre os critérios de medição, a Dashlane verificou se os sites usam autenticação de dois factores (requerer ao utilizador mais do que apenas uma palavra-passe); se aceitam palavras-chave curtas (menos de oito caracteres); se aceitam palavras-chave sem combinações alfanuméricas (12345 ou simplesmente password); se prestam informação ao utilizador sobre a força da password no momento do registo; e se enviam um email de confirmação ou activação. Victor Ferreira