O norte-americano Wesley So venceu folgadamente a primeira etapa do torneio de Leuven, Bélgica, disputada no ritmo de semirrápidas, no sistema de poule a uma volta entre os dez participantes.

PUB

Na ausência de Magnus Carlsen, não se podia apontar um claro favorito, mas So foi arrasador, tendo cedido apenas quatro empates nas nove rondas realizadas e terminando com 14 pontos, mais três que o duo perseguidor constituído pelo arménio Levon Aronian e pelo francês Maxime Vachier Lagrave.

Dois dos especialistas nesta variante, Hikaru Nakamura (EUA) e Sergei Karjakin (RUS), encerraram a primeira metade da tabela, com 10 pontos. Uma prestação que não deve agradar a nenhum deles, mas que deixa em aberto uma possível recuperação para a segunda etapa da prova, com 18 pontos ainda em jogo, no torneio de partidas-relâmpago a duas voltas, em que cada jogador dispõe de apenas três minutos para a totalidade da partida, com acréscimo de dois segundos por cada movimento efetuado.

PUB

Ainda com uma réstia de esperança de poder lutar pelo primeiro lugar está o azerbaijano Mamediarov, com 9 pontos, enquanto só um milagre permitirá ao russo Grischuk, 8 pontos, e ao norte-americano, pretendente ao título mundial, Fabiano Caruana, 7, recuperar da larga desvantagem.

A encerrar a tabela uma das grandes surpresas pela negativa, o indiano Anand, o actual detentor do título mundial neste ritmo de reflexão, com apenas 5 pontos, os mesmos do holandês Giri.

PUB