Um erro da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) deixou de fora da selecção para os Jogos do Mediterrâneo os internacionais Tsanko Arnaudov, recordista nacional do lançamento do peso, e Yazaldes Nascimento, velocista que ainda procura mínimos para os Europeus.

A FPA divulgou a sua lista de 25 para a competição a ter lugar em Tarragona, Espanha, de 27 a 30 de Junho, e ao mesmo tempo emitiu um comunicado em que assume ter "errado no processo de inscrição" daqueles dois atletas.

"Lamentamos muito o erro cometido, decorrente de falhas de comunicação entre os serviços administrativos da FPA e os próprios atletas", adianta o comunicado, antes de afirmar que se vai proceder a "mudanças significativas no funcionamento dos serviços".

"Comprometemo-nos a mudar as condições que provocaram esta falha. Procuraremos concentrar, ainda mais, a nossa organização no essencial, os atletas. Aos atletas apresentamos, publicamente, as nossas sentidas desculpas", refere por outro lado a comunicado.

Nos Jogos do Mediterrâneo, Tsanko Arnaudov era candidato a uma medalha, enquanto Yazaldes Nascimento procurava um lugar em Berlim2018 nos 100, 200 e 4x100 metros.

Samuel Barata, nos 500 metros, Evelise Veiga, no comprimento, Patrícia Mamona e Susana Costa, no triplo, e Inês Monteiro, nos 5.000 metros, são alguns dos valores da selecção.

Lista de inscritos

Masculinos

Ancuiam Lopes - 100 metros e 4x100 metros

Diogo Antunes - 100 metros e 4x100 metros

José Pedro Lopes - 100 metros e 4x100 metros

Frederico Curvelo - 200 metros e 4x100 metros

David Lima - 200 metros e 4x100 metros

Rafael Jorge - 200 metros e 4x100 metros

Ricardo dos Santos - 400 metros

Hugo Rocha - 1500 metros

Samuel Barata - 5000 metros

Francisco Belo - peso e disco

Miguel Marques - comprimento

Paulo Conceição - altura

Femininos

Lorene Bazolo - 100 metros e 200 metros

Filipa Martins - 200 metros e 4x400 metros

Andreia Crespo - 400 metros barreiras e 4x400 metros

Cátia Azevedo - 400 metros e 4x400 metros

Rivinilda Mentai - 400 metros e 4x400 metros

Inês Monteiro - 5000 metros

Liliana Cá - Disco

Irina Rodrigues - Disco

Marta Onofre - vara

Leonor Tavares - vara

Evelise Veiga - comprimento

Patrícia Mamona - triplo salto

Susana Costa - triplo salto

