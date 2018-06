O seleccionador do Uruguai, Óscar Tabárez, disse esta quinta-feira que deposita grandes expectativas em Luis Suárez e acredita que o avançado amadureceu muito desde que caiu em desgraça no Mundial de 2014, quando mordeu Chiellini, defesa central da Itália.

PUB

“O que aconteceu no Brasil é parte da vida real e claro que tem sido uma lição para ele [Suárez] atingir uma maior maturidade, não só como futebolista, mas também em áreas fora do campo de futebol”, disse Tabárez, na antevisão do jogo desta sexta-feira contra o Egipto. “Ele preparou-se bastante. Ele tem a mentalidade certa para este Mundial, e acredito que ele vai corresponder às minhas expectativas. Além de ser um jogador fantástico, é muito inteligente e vem para este Mundial com uma grande dose de maturidade, por isso vamos aproveitar”.

Suárez é o melhor marcador de sempre do Uruguai e é expectável que com Cavani forme a maior ameaça à defesa do Egipto, em Iecaterimburgo, onde o jogo se realiza.

PUB

Tabárez não toma nada como garantido, especialmente porque, como o próprio relembrou, há 48 anos que o Uruguai não vence um jogo de abertura de um Mundial. “É uma estatística especial. De facto, achamos que estamos amaldiçoados. Temos esse recorde, mas somos obcecados com a vitória”, afirmou.

O treinador de 71 anos esclareceu que os uruguaios não vão subestimar o Egipto e o seu seleccionar, o argentino Héctor Cúper: “Quando se realizou o sorteio, lembro-me de jornalistas do Uruguai a falarem dos quartos-de-final, como se isto fosse um passeio, e eu repreendi-os. Temos muito respeito pelos nossos adversários”.

PUB