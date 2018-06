A tradição manteve-se e o anfitrião do Campeonato do Mundo voltou a abrir o torneio sem perder. Na verdade, a Rússia começou com uma goleada sobre a Arábia Saudita (5-0), no Grupo A, quebrando um ciclo de resultados que dava poucas esperanças aos adeptos na competição.

Uma espiral de maus resultados pré-Mundial (apenas cinco triunfos em 19 jogos) lançava dúvidas sobre a real capacidade da selecção russa de dar resposta perante os seus adeptos, em Moscovo. Mas a intensidade colocada em campo e a incapacidade de o rival conseguir construir com critério contribuíram para uma vitória convincente.

Logo aos 12', Gazinsky inaugurou o marcador, de cabeça, deixando a Rússia na frente. E quando a lesão de Dzagoev, a meio do primeiro tempo, parecia constituir um sério revés para a selecção da casa, eis que Cheryshev mostrou os atributos que levaram o Real Madrid a contratá-lo em 2002, para os escalões de formação.

O extremo emprestado ao Villarreal fez um belíssimo golo aos 43', deixando a Rússia mais confortável no jogo, e elevaria ainda mais a fasquia aos 90+1', num golo que será, desde já, candidato a um dos melhores do Mundial. Antes desse momento, Artem Dzyuba, lançado em campo aos 70' para o lugar de Smolov, já tinha feito o 3-0, de cabeça (71'); e depois dele chegou o 5-0, de livre directo, num pontapé irrepreensível de Golovin.

