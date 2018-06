Depois de Rui Patrício, Daniel Podence, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins e Bas Dost, Ruben Ribeiro é o mais recente futebolista do Sporting a avançar para a rescisão do contrato que o ligava ao clube alegando justa causa, confirmou o PÚBLICO junto do emblema de Alvalade.

Esta semana chega ao fim o prazo de 30 dias sobre as agressões de que o plantel “leonino” foi alvo por parte de elementos da claque Juventude Leonina na academia do clube, em Alcochete, terminando o período em que os atletas podem alegar justa causa relacionada com os incidentes para rescindir o contrato.

Ruben Ribeiro tinha sido contratado em Janeiro ao Rio Ave, tendo na altura assinado um vínculo válido por dois anos e meio, com mais uma época de opção, ficando protegido por uma cláusula de 60 milhões de euros.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, reagiu na rede social Facebook divulgando algumas mensagens trocadas com o futebolista e questionando: “O que andam a prometer a estes atletas que estão a arruinar as suas carreiras?”

“As mensagens trocadas entre mim e Ruben Ribeiro não deixam qualquer dúvida de não existir justa causa de nada”, prossegue o dirigente, concluindo: “As cartas até agora recebidas utilizaram todas a mesma minuta... Isto está numa loucura total. Vale tudo. Que tristeza o que estão a fazer ao SCP.”

