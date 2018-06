Uma deputada russa advertiu, nesta quarta-feira, as mulheres russas a absterem-se de ter relações sexuais com homens estrangeiros de outras etnias que estejam de visita ao país para o Mundial 2018, que começa nesta quinta-feira.

PUB

Tamara Pletnyova, presidente da Comissão para os Assuntos da Família, Mulheres e Crianças, afirmou, durante uma entrevista à estação de rádio Govorit Moskva, que as mulheres russas devem evitar interagir sexualmente com homens estrangeiros durante o campeonato. Isto porque podem tornar-se mães solteiras de crianças mestiças que vão sofrer de discriminação.

A deputada do Partido Comunista da Federação Russa afirmou que, mesmo que casem com homens estrangeiros, essas relações geralmente acabam mal e as mulheres são abandonadas. "Uma coisa é se os pais forem da mesma raça, mas outra completamente diferente é se forem de raças diferentes", disse Pletnyova citada pela agência Reuters, referindo-se ainda a preocupações sobre um possível aumento das famílias monoparentais.

PUB

As declarações de Tamara Pletnyova surgem na sequência de uma referência, durante a entrevista, aos chamados "filhos das Olimpíadas" – termo usado, durante a era soviética, para descrever o boom na natalidade depois dos Jogos Olímpicos de Verão de 1980, em Moscovo, que se refere a crianças fruto de relações entre mulheres russas e homens estrangeiros provenientes de África, da América Latina ou da Ásia. "Essas crianças vão mais tarde sofrer e sofreram na era soviética", disse a deputada citada pelo jornal Moscow Times. "Nós deveríamos dar à luz os nossos próprios filhos. Eu não sou uma nacionalista, mas ainda assim…", acrescentou. Porém, Pletnyova não deixou de assegurar que apoia os cidadãos russos que se casam "por amor, independentemente da sua etnia".

Apesar de os caucasianos serem a principal etnia do país, existem dezenas de grupos minoritários na Rússia, assim como uma grande força de trabalho imigrante predominantemente da Ásia Central e do Cáucaso. De acordo com o jornal Moscow Times, a taxa de natalidade na Rússia atingiu o nível mais baixo, numa década, em 2017 e os esforços por parte do Governo para reverter esta tendência demográfica têm sido insuficientes.

Em declarações à mesma estação de rádio Govorit Moskva, um outro deputado russo afirmou ainda que os apoiantes dos vários países podem ser portadores de vírus e infectar os russos durante o Mundial 2018, de acordo com a Reuters. Tanto a FIFA como o comité organizador do Mundial 2018 na Rússia não comentaram, até agora, as declarações.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Espera-se que milhares de fãs de futebol, de 31 países diferentes, viajem até à Rússia para assistir ao Mundial 2018, que começa nesta quinta-feira, com a equipa da casa a defrontar, no primeiro jogo da competição, a Arábia Saudita. Os comentários de Pletnyova chegam um mês depois de a Federação Argentina de Futebol (FAF) ter sido criticada por distribuir um manual que dava conselhos a dirigentes, jogadores e jornalistas sobre como seduzir mulheres russas, o que motivou um pedido de desculpas.

Texto editado por Hugo Daniel Sousa

PUB