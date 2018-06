O Benfica oficializou nesta quinta-feira a transferência do médio João Carvalho para os ingleses do Nottingham Forest por 15 milhões de euros. No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os “encarnados” revelaram ainda que ficam com direito a 25 por cento da mais-valia numa futura transferência.

PUB

Produto dos escalões de formação dos “encarnados”, João Carvalho vai para o clube da Championship inglesa depois de ter cumprido apenas dez jogos pela equipa principal do Benfica, todos na última época, e vai encontrar neste bicampeão europeu outros dois jogadores portugueses, o central Tobias Figueiredo (ex-Sporting) e o extremo Diogo Gonçalves, emprestado pelo Benfica.

Carvalho é a contratação mais cara da história do clube inglês, tendo assinado um contrato válido para as próximas cinco temporadas. Também da formação "encarnada", Diogo Gonçalves subiu na última temporada à equipa principal, tendo efectuado 13 jogos.

PUB

PUB