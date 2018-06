O sucessor de Julen Lopetegui, Fernando Hierro, manifestou esta quinta-feira, na conferência de imprensa da selecção espanhola, de lançamento do jogo de estreia no Mundial da Rússia, ante Portugal, absoluta confiança na Roja e muito respeito pelo campeão da Europa, relativizando o momento vivido após a dispensa do seleccionador.

PUB

“A urgência é a urgência e há que respeitar o trabalho desenvolvido nas últimas semanas. Temos muito respeito pela selecção campeã da Europa, que possui um dos melhores jogadores do mundo, mas existe confiança plena na nossa equipa. Estamos confiantes, num bom momento, fruto de uma preparação intensa, e sabemos o que queremos”, disse, passando uma imagem de serenidade a contrastar com a rebelião provocada pelo anúncio do Real Madrid.

“Temos três finais e não uma. Temos o privilégio de estar no Mundial, pelo que enquanto estivermos aqui vamos jogar com paixão, para que no fim possamos ter consciência de que demos tudo”, acrescentou.

PUB

Hierro defendeu que não há muito a mudar nas actuais circunstâncias, até porque o grosso da selecção continua na Rússia. “Continua muita gente do corpo técnico e não é possível mudar muito em dois dias. Esperamos uma Espanha que quer ser protagonista, que não duvidará das suas virtudes e conceitos e que soma já muitos anos a exibir-se ao melhor nível".

PUB