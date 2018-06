Héctor Cúper, seleccionador do Egipto, garantiu esta quinta-feira que o avançado Mohamed Salah estará, com grande probabilidade, apto para defrontar o Uruguai na primeira jornada do grupo A do Mundial 2018.

"Posso assegurar quase a cem por cento que jogará", disse o técnico, acrescentando que o jogador, lesionado na final da Liga dos Campeões ao serviço do Liverpool, "está a recuperar muito bem".

A "estrela" da selecção egípcia lesionou-se com gravidade no ombro durante a final da Champions, numa disputa de bola com o central do Real Madrid Sergio Ramos, tendo a sua participação no Mundial sido colocada em causa.

O Egipto participa numa fase final de um Mundial após 28 anos de ausência, integrando o Grupo A, juntamente com a selecção anfitriã, a Rússia, o Uruguai e a Arábia Saudita.

