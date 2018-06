Antoine Griezmann anunciou esta quinta-feira que vai continuar no Atlético de Madrid. Nos últimos tempos, o francês vinha sendo associado ao Barcelona, mas vai realizar a época de 2018-19 nos “colchoneros”.

Griezmann viu o Atlético aumentar-lhe substancialmente o salário, tornando-o num dos jogadores mais bem pagos do planeta, escreve o desportivo madrileno As.

A decisão de Griezmann foi revelada através de um documentário que passou na plataforma de televisão digital Movistar+, no qual elogiou os esforços do Atlético de Madrid para a próxima época. “Estão a fazer todos os possíveis para que a equipa continue a crescer. É incrível. Estão a fazer muito esforço para se reforçarem e quero ficar. Decidi ficar”, disse o francês, para depois dar um voto de confiança ao Atlético: “Quero mostrar a todo o mundo que confio na equipa, nos companheiros e que não me enganei”.

Depois, o jogador publicou na sua página oficial do Twitter um vídeo esclarecedor em que aparece a sorrir no exterior do Wanda Metropolitano, casa do Atlético. A publicação é acompanhada da seguinte frase: “Os meus fãs, a minha equipa, a minha casa!”.

No documentário, Griezmann estabeleceu uma meta para o Atlético de Madrid, que em Maio conquistou a Liga Europa. “Podia ir embora com um título ou pensar agora em lutar pela Champions”, disse o jogador, que confessou querer “ganhar a Champions”.

De referir que o Atlético já esteve perto de conquistar a prova milionária em duas ocasiões recentes. Em 2014, em Lisboa, esteve a vencer por 1-0 até ao cabeceamento para golo de Sérgio Ramos aos 93 minutos, que levou o jogo para prolongamento, onde o Real venceu por 4-1. Dois anos volvidos, as duas equipas voltaram a encontrar-se em Milão, e o Atlético perdeu por 5-3 em grandes penalidades, depois de se ter registado um 1-1 durante o tempo regulamentar e prolongamento.

O treinador dos “colchoneros” também influenciou a decisão do francês. “A última conversa que tivemos foi para dizer-me o que ia fazer. Disse-me que vinham jogadores importantes”, revelou Griezmann.

