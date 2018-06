O russo Igor Gazinsky marcou esta quinta-feira o primeiro golo do Mundial de futebol de 2018 no jogo inaugural da prova, entre a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita, no Estádio Luzhniki, em Moscovo.

Gazinsky estreou-se a marcar pela Rússia, aos 12 minutos, de cabeça, depois de um cruzamento de Aleksandr Golovin, apontando o golo 2.380 da história dos Mundiais, naquele que é o 837.º encontro.

É a quinta vez que a selecção da casa marca o golo inaugural da prova, o que já havia acontecido ao brasileiro Ademir (1950), ao sueco Agne Simonsson (1958), ao alemão Philipp Lahm (2006) e ao sul-africano Siphiwe Tshabalala (2010).

O primeiro golo e o primeiro jogo de cada edição do Mundial

2018 Rússia-Arábia Saudita, Yury Gazinsky (12’)

2014 Brasil-Croácia, 3-1 Marcelo, (11’ p.b.)

2010 África do Sul-México, 1-1 Siphiwe Tshabalala (55’)

2006 Alemanha-Costa Rica, 4-2 Philipp Lahm (6’)

2002 França-Senegal, 0-1 Papa Bouba Diop (30’)

1998 Brasil-Escócia, 2-1 César Sampaio (4’)

1994 Alemanha-Bolívia, 1-0 Jürgen Klinsmann (61’)

1990 Argentina-Camarões, 0-1 François Oman-Biyik (67’)

1986 Bulgária-Itália, 1-1 Alessandro Altobelli (43’)

1982 Argentina-Bélgica, 0-1 Erwin Vandenbergh (62’)

1978 RFA-Polónia, 0-0

1974 Brasil-Jugoslávia, 0-0

1970 México-União Soviética, 0-0

1966 Inglaterra-Uruguai, 0-0

1958 Suécia-México, 3-0 Agne Simonsson (17’)

1950 Brasil-México, 4-0 Ademir (30’)

1938 Suíça-Alemanha, 1-1 Josef Gauchel (29’)

Em 1930, 1934, 1954 e 1962 não se realizou jogo de abertura, com vários jogos a começaram em simultâneo.

