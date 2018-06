Não adiantou nada sobre o "onze" e muito menos sobre o sistema de jogo que vai utilizar na sexta-feira, no embate com a Espanha que marca a estreia de Portugal no Campeonato do Mundo de futebol de 2018. Em Sochi, na conferência de imprensa de lançamento do "derby" ibérico, Fernando Santos deixou clara a ideia de que não espera alteração rigorosamente na ideia de jogo do rival, um dia depois da súbita mudança no comando técnico dos espanhóis.

PUB

"Fernando Hierro é alguém de quem sou amigo, mas não vou desejar boa sorte para o jogo de amanhã (sexta-feira), mas que depois faça um bom campeonato. A mudança não vai alterar nada para o jogo de amanhã", assinalou o seleccionador de Portugal, lembrando que a selecção de Espanha "joga assim há 10 anos".

O tema, lembra Santos, não é o Real Madrid ou o despedimento de Lopetegui. O tema em cima da mesa é um Portugal-Espanha, "um clássico mundial, de dois países que têm muito em comum". "São países com tradições, que querem vencer e que o podem fazer. A Espanha é um adversário fantástico, de enorme qualidade e com um esquema de jogo que vem de há muitos anos. Nós procurámos trabalhar bem e tentar descobrir as menos valias do adversário", acrescentou.

PUB

Independentemente da valia espanhola, e de uma fase de qualificação sem qualquer derrota averbada, uma coisa é certa para Fernando Santos: "Estamos confiantes que somos capazes de enfrentar qualquer adversário".

PUB