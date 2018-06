O seleccionador do Irão, o português Carlos Queiroz, evitou esta quinta-feira pronunciar-se sobre o caso do despedimento do seleccionador espanhol, Julen Lopetegui, e sublinhou que a vitória frente a Marrocos, na estreia no Mundial 2018, é essencial para ter vantagem nos próximos jogos.

O ex-seleccionador nacional evitou comentar o caso do despedimento do técnico de Espanha, Julen Lopetegui, que anunciou, a três dias do jogo frente a Portugal, primeira partida dos espanhóis no Mundial, que na próxima época vai orientar o Real Madrid, tendo acabado por ser despedido pela federação espanhola e substituído por Fernando Hierro.

"Eu não vou falar sobre isso por respeito à selecção marroquina, com quem vamos jogar amanhã [sexta-feira]. O nosso pensamento agora está apenas no primeiro jogo e veremos o restante dia a dia", disse o português na conferência de imprensa antes da partida frente aos marroquinos.

O técnico do Irão, que será o último adversário de Portugal no grupo B, disse estar confiante em acabar o jogo "com os três pontos na manga, já que começar a ganhar é uma vantagem em termos morais e de motivação" para os próximos embates.

"É um jogo especial, ambos somos obrigados a ganhar e é por isso que vai ser muito competitivo. Temos grandes jogadores, estamos bem preparados e prontos para começar, isso é o mais importante", afirmou Queiroz, que compareceu na conferência acompanhado do capitão da equipa, Masoud Shojaei.

O embate entre o Irão e Marrocos está marcado para 15 de Junho, às 16h, em São Petersburgo. Além dos marroquinos, o Irão defronta Espanha a 19 de Junho, em Kazan, e Portugal, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do Grupo B do Mundial 2018.

